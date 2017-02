¿Sufres el síndrome de la mujer maravilla?

Quién no recuerda a esa seductora y bella mujer de ojos azules, cuerpo torneado, piernas larguísimas y cabello castaño, que luciendo un ajustado traje azul, botas rojas y un lazo, podía salvar al mundo de todas las catástrofes sin siquiera despeinarse. La Mujer Maravilla, no solo en la década de los 70 sino aún hoy, ejemplifica la manera en que muchas mujeres se conciben a sí mismas. Sin lugar a dudas, estamos dotadas con habilidades físicas, mentales y emocionales que nos convierten en seres aparentemente inquebrantables, poderosas e incansables. Aunque en muchas oportunidades, cuando las circunstancias nos lo exigen, logramos salir avante en todo lo que emprendemos, existe un extremo, un límite que no podemos cruzar, que es donde se aloja nuestro equilibrio emocional, y le damos paso al Síndrome de la Mujer Maravilla, un término creado para describir a aquellas que trabajan, estudian, tienen una vida social activa, están casadas, tienen hijos y que, además, buscan ser exitosas en todos estos ámbitos.

Para Carolina Galvis Espinosa, terapeuta femenina y parte del equipo Mujer Alquimista, comunidad creada para inspirar e invitar a las mujeres a que sean el amor de sus vidas, “las Mujeres Maravilla externalizan su vida, hacen actividades permanentes sin encontrar un lugar seguro dentro de ellas. Esto, sin hablar de los síntomas físicos relacionados con altos niveles de estrés”, indica. Por su parte, Isabel Cristina López, psicóloga, argumenta que si bien este no es un tema netamente femenino, ya que todos los seres humanos buscamos autorrealizarnos, en nosotras tradicionalmente se ha reconocido más una ‘necesidad de buscar la perfección’. “Buscamos reconocimiento por lo que hacemos, demostrando de lo que somos capaces. Nos han asignado funciones de mayor compromiso frente al cuidado, protección, preservación de otros seres humanos, y además se busca la realización en otras áreas del desarrollo en las que tradicionalmente son los hombres los que se han destacado”, dice.

La verdadera fuerza interior

Luego de la muerte de su padre, cuando ella tenía 3 años, Viviana Márquez, su madre y sus hermanas tuvieron que asumir las responsabilidades del hogar. “Empecé a trabajar cuando tenía 15 años en protocolo, comerciales para televisión e incluso vendiendo brownies que me preparaba mi mamá. Ella nos enseñó a ser independientes, y eso es algo que se me quedó grabado en la mente y en el corazón”. Cuando terminó el colegio, Viviana ingresó a estudiar Diseño Industrial, pero no dejó de trabajar; era bartender en las noches y en el día estudiaba. “No fue sencillo, no tenía mucho tiempo para dormir, no paraba nunca, muchas veces ni siquiera alcanzaba a desayunar, y aunque en ocasiones me sentía cansada, no me importaba porque igual estaba contribuyendo a pagar la mitad de mi carrera”, dice.

Decidió irse a España para hacer una maestría y allá su ritmo de vida se volvió más intenso: trabajaba en un bar, hacía una práctica de la universidad y estudiaba, todo al mismo tiempo, pero sentía una inmensa satisfacción de cumplirle a su mamá, aún sin que ella le hubiera pedido nada. Al cabo de dos años, cuando terminó sus estudios, recibió una llamada del gerente de Groupon, que quería reclutarla para su equipo de trabajo en Colombia, y ella aceptó.

“Trabajé allí cuatro años durante los cuales sentí que crecí mucho, me perfilaba como una gran ejecutiva de éxito, hasta que me cansé, comencé a sentir que no era feliz”. Fue cuando, después de mucho pensarlo, decidió renunciar, terminó la relación afectiva que tenía hasta ese momento y se fue a China a buscar oportunidades de emprendimiento. “Antes de irme había conocido a un muchacho que durante mi viaje se convirtió en mi compañía, nos hicimos muy amigos a distancia y sabía que muchos sentimientos estaban aflorando”. Cuando regresó a Colombia y volvió a verlo sintió que su corazón se paralizaba y le temblaban las piernas.

A finales del 2015 quedó embarazada y tomaron la decisión de buscar una ciudad más tranquila donde criar a su hijo Agustín. “Nos fuimos para Pereira; acá nos sentimos felices, almorzamos juntos todos los días, salgo con mi hijo a disfrutar el sol y la piscina, tengo tiempo para mi empresa @Kala_beyoga, que elabora ropa para practicar yoga, y me siento plena: cambié el éxito profesional por la posibilidad de disfrutar a mi familia el tiempo que quiero y sin condiciones”, concluye.

El baile de la vida

“Toda mi vida lo único que quise hacer fue bailar; mis recuerdos más felices siempre están asociados a la danza”, así comienza a narrar su historia Ana María Echeverry, una manizaleña que vive en Bogotá hace 18 años. “Cuando terminé el colegio quería continuar con el baile, pero mi papá me dijo que era mejor que estudiara algo que me diera estabilidad. Luego de unos años y después de afrontar una crisis económica familiar entré a estudiar Administración de Empresas y me gradué”, recuerda. Comenzó a trabajar con una entidad bancaria y en poco tiempo se perfiló como una excelente profesional.

Trabajaba muchas horas, pero no le importaba porque se sentía con la fuerza para hacerlo; incluso cuando quedó embarazada de su hija Luciana continuó con el mismo ritmo. “El problema comenzó cuando terminó mi licencia de maternidad y tuve que volver a la oficina. El primer día lloré todo el tiempo, pero me convencí de que era lo mejor para mi hija y para todos”. Sin embargo, su mente no pensaba lo mismo. Un año y medio después comenzó a sufrir migrañas que no se le quitaban. Un día acompañó a su esposo, que es arquitecto, a entregar una casa, y la dueña le preguntó si se sentía bien: “Me recomendó ir donde una doctora homeópata que me cambió la vida”.

Lo primero que le preguntó fue: “¿Ana, eres feliz?”. Y aunque al principio respondió que sí, un segundo después rompió en llanto y comenzó a decirle que se sentía cargada, agotada, que no tenía tiempo para su familia, que se estaba perdiendo ver crecer a su hija. “Salí de allá sintiéndome otra. Esa noche hablé con mi esposo y él me dijo que me apoyaba y me dio la fuerza para dar el siguiente paso”. En su empresa, cada año hablaban sobre los planes de carrera de los empleados, y cuando su jefe le preguntó, ella le respondió que sus planes no estaban allí. Renunció, se capacitó en diferentes estilos de baile y creó su propia técnica. “Hoy me siento realizada, puedo llevar a mi hija a las fiestas de cumpleaños, al médico, tengo tiempo para mí y para mi esposo y hago lo que más amo, que es bailar como instructora personal”.

¿Una opción? "Recorrer el mundo"

Diana Melo es una bogotana de 27 años que al ver que vivía cada día de la misma forma que el anterior, en la oficina, en el tráfico y haciendo las mismas cosas, sintió que tenía que cambiar. Después de graduarse en Periodismo encontró trabajo como community manager, pero le hacía falta escribir. “Me sentía como frustrada porque de niña, cuando pensaba en el futuro, me imaginaba creando, conociendo el mundo y aprendiendo de cada experiencia, pero no lo estaba haciendo”. Fue cuando tomó la decisión de renunciar e irse a recorrer Europa: “Mi familia no entendía nada, pero igual lo hice”. De allí nació la idea de crear su blog DianaTraveler, en el que cada día tiene la posibilidad de crear, de imaginar y de plasmar la forma en que ve el mundo y en la que quiere proyectarse. “Sé que como yo muchas mujeres sienten la necesidad de explorar otros campos, de soltar responsabilidades, de liberarse de tantos estándares que nosotras mismas nos hemos impuesto. Hoy soy consciente de quien soy y de lo que quiero hacer. Me siento más fuerte para afrontar lo que venga”.

Toma distancia de tu Wonder Woman En conclusión, Carolina Galvis, psicóloga, asegura que lo primero que debemos hacer es cuestionarlo todo, empezando por lo que nos ha dicho la sociedad sobre ser mujer. “Este proceso debe ser progresivo, no se puede cambiar una rutina frenética y exigente de un día para otro. Regresar a lo esencial requiere un camino de un paso a paso. Debes dejar de ser la jefe, la mamá, la eficiente, la buena. No olvides que tú vas primero: come bien, duerme bien, practica ejercicio... Esos aspectos no son negociables y te ayudarán a ser mejor contigo, con los demás y a encontrar la verdadera felicidad”, puntualiza.