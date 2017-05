10 máximas para una vida plena

"Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas", señala una popular cita atribuida al escritor uruguayo Mario Benedetti. Aunque los cuestionamientos que se hacen las personas pueden variar a lo largo de su vida y de un individuo a otro, existe una serie de interrogantes que la mayoría de los seres humanos se plantean en algún momento de su existencia. (Vea también: Claves para alcanzar la plenitud).

Javier Urra, doctor en psicología, reflexiona las cuestiones vitales que todos nos hacemos por el viaje de la vida, que, según afirma, "siempre es un peregrinaje". El reconocido psicólogo, autor del libro Celebra y comparte la vida, revela diez preguntas vitales que todos nos planteamos.

1. ¿Somos únicos? ¿Es difícil ser uno mismo?

"Sí, somos únicos. Esta sociedad, de la que todos somos parte, intenta globalizar, pero cada uno buscamos la individualidad. Hay que compartir con todos, aprender de algunos y saber que se nace y se muere solo, sumando, pero sin diluirse”.

2. ¿Es importante aprender de los fracasos?

“Sin duda, sí, pero la mayoría de la gente no aprende. Los hay que fracasarán con tenacidad. Hay que anticipar las consecuencias de los actos. Hay que preguntarse por lo que aconteció. Hay que indagar desde las opiniones de un tercero”.

3. ¿Es posible caer bien a todo el mundo?

“¡Desde luego que no! Sería terrible. Cabe intentarlo, pero si uno tiene criterio y lo manifiesta, habrá quien discrepe y habrá a quien no le guste, ante lo cual mi consejo es: sea usted mismo. El mundo es muy amplio. Hay a quien querer. Hay con quien convivir, y hay a quien caer mal. Es una suerte”. (Vea también: Mujeres en busca del equilibrio).

4. ¿A qué tenemos miedo?

“A la muerte, a no gustar a los demás y, algunas personas, a sí mismas. Dado que vivir es incompatible con tener miedo, al igual que a los fantasmas, al miedo hay que enfrentarlo”.

5. ¿Cómo saber elegir lo que debemos olvidar?

“Captando lo que nos hace mucho daño, lo que no nos permite evolucionar. Cabe perdonar, e inclusive cabe olvidar. La memoria es esencial, pero maquillar el pasado nos hace libres”. (Vea también: ¿Cuánto sexo necesita una pareja para ser feliz).

6. ¿Cómo tomar decisiones acertadas?

“Depende de la genética, de la educación, de la actitud, de las circunstancias, y aún del azar. Hay que decidir siendo equilibrados, rodeándose de buena gente y no pidiéndole a la vida más de lo que la vida te puede dar. ¡Anticipe, visualice y tenga valor, responsabilícese!”.

7. ¿Por qué debemos educarnos en el autocontrol?

“Porque el autodominio y el autogobierno son esenciales para la vida, para ser previsibles, para ser gratos, para no generar dolor. La sociedad es la suma de individuos, y nosotros somos uno de ellos. Facilitemos la vida a los demás y hagámosla grata para nosotros. Seamos previsibles, coherentes y congruentes”. (Vea también: La alegría de vivir a los 60).

8. ¿Por qué el dejar hacer no es un buen sistema para educar?

“Porque no es un sistema y todo padre sabe que la frase de mayo del 68 'prohibido prohibir' es una estupidez. ¿Se imaginan un código de circulación donde cada uno hace lo que quiere? Ser tutor, profesor o padre exige asumir ser adulto e imponer normas. El hijo, el alumno aprende, pero hace falta que le enseñemos, que le demos ejemplo”.

9. ¿Cómo afrontar las adversidades?

“Los contratiempos se deben asumir con naturalidad, ya que son previsibles, y nada más nacer, sabemos que vamos a morir. Que vamos a sufrir. Que la vida no es justa. Una realidad ante la cual nos cabe una actitud positiva y esperanzada, lo cual no quiere decir que no deba ser realista, o sea, dolorosa”.

10. ¿Por qué nos tomamos la vida tan en serio?

“Porque somos ególatras, porque nos creemos importantes, porque valoramos que lo que hacemos es trascendente, por miedo a reírnos de nosotros mismos. Mi sugerencia es burlarnos más, así nos relajaremos”. (Vea también: ¿Sabes cuál es la causa de tu tristeza? Descúbrelo con este test).

