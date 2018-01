Cachorros: una inversión de amor

La llegada de una mascota a nuestro hogar es motivo de alegría y de celebración. Nos esperan horas interminables de juegos, de cuidados y de sentirnos acompañados y rodeados de ternura.Por eso, vale la pena prepararnos para ofrecerle a este nuevo y tierno miembro de la familia todo lo que necesita para crecer sano y fuerte. ¿Por qué es tan importante darles los cuidados indicados? Esta es la fase en la que son susceptibles de contraer enfermedades musculoesqueléticas o infecciosas.

Necesitan tener las vacunas al día, que les hagas una desparasitación y les des una excelente nutrición. Dicho en otras palabras, su alimentación debe satisfacer las necesidades de manera equilibrada para conseguir el desarrollo de sus funciones vitales, huesos y dientes fuertes, buena visión y un pelo sano y brillante.

“Los cachorros requieren un alimento alto en proteínas y minerales debido a que se encuentran en etapa de crecimiento, además que tenga ingredientes que estimulen su sistema inmune”, así lo aseguran los expertos de Gabrica, aliados en la salud y el bienestar de las mascotas.

via GIPHY



Cuidados integrales

Antes de llevarlo a casa elige un espacio cálido para ubicar su camita. Procura que esté cerca a tu habitación.

Debes enseñarle dónde debe hacer sus necesidades. Un paseo matutino y otro en la noche son buenas alternativas, sin embargo, debes llenarte de paciencia, ya que el proceso de entrenamiento puede llevar tiempo.

El baño debe hacerse una vez al mes. Usa agua tibia y un champú especial para su tipo de pelaje. ¡De ti depende que la experiencia de la higiene sea buena para tu mascota, por lo que debes procurar que esté tranquila y que se sienta cómoda todo el tiempo!

Con la llegada de esa adorable bolita de pelos debemos hacer algunos ajustes en nuestra cotidianidad para que este nuevo integrante de la familia se sienta realmente cómodo. Los profesionales de Gabrica nos aconsejan:

via GIPHY



Acostúmbrala a llevar un collar con placa desde pequeña. Como en este momento su cuello es muy pequeño puedes optar por uno de entrenamiento con velcro, que puedes ajustar a su medida.

Aunque no es necesario excederse con los juguetes, sí necesita algunos, no solo para que gaste energía y desarrolle habilidades, sino para que se sienta acompañada.

En cuanto al ejercicio y la actividad física, no olvides que ellos son muy activos, por lo tanto debes canalizar su energía con paseos durante el día

via GIPHY



¿Cómo elegir sus juguetes?

En este caso es importante enseñarle a reconocer cuáles son suyos y cuáles no, para evitar accidentes o daños en tus muebles. Por ejemplo, no darles zapatos viejos o ropa usada para jugar porque no sabrá diferenciar entre estos y los que no debe dañar. Tampoco le des elementos de goma o de plástico porque podría comérselos y generarle problemas digestivos. Y evita los objetos con puntas duras o filosas.