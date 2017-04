¡Sí se puede! Claves para conseguir lo que deseas

A todos nos vienen bien ciertos cambios. Sabemos que nos conviene empezar una dieta o aprender inglés, cambiar de carrera profesional, dejar una relación, crear un entorno de trabajo mejor o dejar de enfadarnos por tonterías. Todos tenemos listas de sueños pendientes. La teoría la sabemos, pero pasa el tiempo y seguimos igual. El miedo, la comodidad, las lealtades ocultas o nuestra propia educación nos llevan a estar en el mismo sitio. (Vea también: ¿Tienes perfil de una emprendedora?

¿Sería más fácil conseguir lo que )deseamos si despertara en nosotros una fuerza que hiciera que nada nos frenara? Pilar Jericó, presidenta de la consultora Be-Up, asegura que esa fuerza interior existe, es poderosa, inconformista, no repara en lo que otros piensan y potencia las fortalezas individuales para que cada uno alcance cosas increíbles. (Vea también: 10 tips para recuperar el ánimo laboral después de Semana Santa).

“Es la fuerza de nuestra determinación, que nace de dos elementos, el deseo y la convicción, y que hay que entrenar, casi como si fuera un músculo”, explica Jericó, experta en el desarrollo del talento y el liderazgo y autora del libro ‘¿Y si realmente pudieras?’. “Tener la determinación de ser nosotras mismas viviendo en sociedad y sintiéndonos plenas con lo que hacemos, está en nuestras manos”, según Jericó, que propone seis consejos claves para despertar esa fuerza interior y que resume en la frase de los maestros Jedi: ‘Que la fuerza nos acompañe’. (Vea también: ¿Padeces el Síndrome de la mujer agotada?).

1. Adiós a los beneficios ocultos

Todo cuanto hacemos, incluso la queja o el miedo, aportan un beneficio oculto aunque no nos demos cuenta de ello. La queja nos ayuda sentirnos parte de un grupo (aunque sea de quejosos). Necesitamos primero identificar el beneficio oculto para desprendernos de él, a través de la pregunta ¿qué tiene de bueno para mí esta situación?.

2. Identifica lo que no quieres

Muchas veces no sabemos lo que queremos, por lo que un primer paso es identificar, al menos, esto. Cuando no hay un sueño claro que perseguir darle muchas vueltas a la cabeza no siempre ayuda, por lo que una buena técnica es acudir a las señales indirectas de nuestro cuerpo. ¿Qué le dice tu cuerpo cuando va a trabajar o cuando tienes que hacer determinados proyectos? ¿Tienes hábitos poco saludables por estrés? ¿Cuándo te ocurre? Escuchar a nuestro cuerpo nos ayuda a saber lo que nos ocurre.

3. Dale forma a tu deseo

Difícilmente sabremos lo que deseamos encerrados en casa, necesitamos experimentar aunque sea en una pequeña simulación. Para ello, debemos lanzamos las distintas opciones, las testamos con la realidad y vemos a ver qué ocurre. “Cuando probamos las distintas alternativas y nos dejamos llevar por la intuición, el siguiente paso consiste en identificar cuál de las opciones equivale al seis ganador de nuestro dado”, señala Jericó.

4. Confecciona tu propia estrategia

Una vez que sabemos qué queremos, necesitamos pasar a la acción, para lo cual hay que hacer un plan, encontrar un para qué hacemos las cosas (más allá del por qué) y crear una alternativa para hacer frente a la peor de las situaciones posible, para el caso de que llegase a ocurrir.