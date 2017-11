¡Clases de natación gratis para tus hijos!

A partir del sábado 18 de noviembre y hasta el sábado 9 de diciembre, tus hijos pueden recibir los sábados y domingos clases de una hora de natación

¿Qué hacer para tomar estas clases? Preinscribe a tus pequeñitos el próximo martes 7 de noviembre de 2017 AQUÍ y luego ingresa al link de la escuela del Complejo Acuático Simón Bolívar.

Es importante que formalices la suscripción virtual llevando los papeles requeridos a algunos de estos lugares:

• Parque Virrey Sur el 8 de noviembre

• Parque Meissen el 9 de noviembre

• Parque Patio Bonito 10 de noviembre

• Complejo Acuático 10 y 11 de noviembre

Ten en cuenta estos requisitos para ingresar a estos cursos:

• Vivir en la localidad donde se encuentra la piscina.

• Preferentemente ser de estrato 1 y 2 o población vulnerable (adjuntar soporte).

• No haber tomado clases de natación en alguna escuela del parque.

• Certificación médica no mayor a dos meses en la cual indique que puede realizar natación.

• No tener enfermedades infecto-contagiosas. Certifcación de afiliación a POS o Sisben del menor.

• Fotocopia del documento de identificación del menor de edad.

• El curso va dirigido a niños y niñas entre los 5 a 7 años y entre los 8 y 13 años cumplidos (cupos limitados)