Los colores y los números nos definen. Aquí te decimos cómo

Es una terapia que se originó por Viky Wall. Fusiona conocimiento muy antiguo: Cábala, Numerología, Iching y Tarot. Su premisa es: "somos los colores que elegimos...". Todo el universo es luz y color, por ejemplo, un rayo de luz blanca contiene todos los colores del arcoíris. Para el 2017 los tonos que regirán son oro y blanco: el dorado significa iluminación, sabiduría, disciplina, fortaleza y la fuerza luminosa disciplinada y sabia para llenar de luz todas las áreas oscuras de nuestra vida, trabajar en nuestro crecimiento espiritual y personal y genuinamente evolucionar, sin ego, sin apego, sin el lastre del pasado, eliminando todos los temores y todos los "no soy capaz, no soy suficiente, no soy amada, etc".Toda esa negatividad y oscuridad debe terminar, de lo contrario estaremos sembrando semillas negativas por los próximos 9 años.

El 2017 presenta la gran ley dorada: "Sí puedo y es fácil, sí puedo todo en mi vida". Cambia todos los "no" todos los límites que recibiste desde pequeña porque la verdad es que no hay restricciones, estos sólo los pones tú. Hay que salir de la dualidad y el ego que divide. Recuerda que los obstáculos y los desafíos son guardianes de tesoros, gracias a estos crecemos, templamos la espada de nuestra guerrera y ganamos una profunda sabiduría, nunca es tan oscuro como antes del amanecer y el loto, esa hermosa flor sagrada en Oriente, nace del agua estancada, del caos y el lodo. Todos los grandes seres y las mujeres poderosas siempre han tenido que pasar por grandes dificultades para evolucionar y crecer. Si quieres lograr cambios en tu vida, empieza por tu clóset si acaso predomina el negro. Dona el 70 por ciento de las cosas de este color. No es que sea negativo, pero usarlo demasiado disminuye tú campo magnético.

La numerología del año 2017 es 1

El número sale a partir de la suma de todo el año, 2017: 2+0+1+7 = 1, el número 1 será la energía para el año que se inicia. Uno muy poderoso de inicio de ciclo, que empieza un nuevo ciclo de 9 años para todos los habitantes de este plano. Venimos del 2016 un año 9, de cerrar ciclos, un año de esfuerzo, lecciones aprendidas, dejar atrás lo que no sirve, grandes pruebas en el mundo laboral, emocional, mental y espiritual, a nivel individual y colectivo. Por esto las relaciones afectivas o laborales que terminaron en el 2016 acabaron porque no estaban dentro de la ley y el orden divino, y era necesario terminar esos ciclos, cerrar capítulos y comprender grandes aprendizajes en el camino. El 2017 llega con total nueva energía, la oportunidad de florecer en todos los planos, dejar atrás el pasado y reiniciamos. Llega con energía 1 de la mujer arquera, la guerrera pacífica, enfocada, valiente, segura, disciplinada; ser la flecha para lograr nuestras ideas, sueños y proyectos. Alinear nuestro cuerpo, mente, corazón, espíritu; es un año de emprendimiento, un año de acción total, de atrevernos a ser líderes de nuestra propia vida y coger las riendas del destino.

El nuevo año será un año para usar el arcoíris. Cada día de la semana tiene un color, una sabiduría y un poder. Son 7 colores del arcoíris, 7 chakras o centros energéticos, 7 días de la semana. Te invito a que en el 2017 tengas todos los colores del arcoíris en tu clóset. A continuación encontrarás la lista del significado del color y qué color usar para cada día de la semana. Puedes usar una prenda de ese color, un accesorio o vestirte completamente de ese color para magnetizar tu aura. Por lo general, el color que menos tenemos o que menos nos gusta es justamente el que más necesitamos.

LUNES

Azul real o azul turquesa. Excelente día para planear, para diseñar tu semana, tu agenda laboral, familiar y social. Lunes está asociado con la Luna. Azul habla de la mujer sabia, serena, visionaria; es el sexto chakra. El azul turquesa, el quinto chakra, es la energía de la comunicación, la expresión y la capacidad de fluir. La mujer comunicadora, mensajera; el azul es aprender a hablar desde el amor y la verdad. En el 2017 “no hables si lo que vas a decir no es más bello que el silencio”, gran premisa de sabiduría oriental.

MARTES

Amarillo vivo o rojo. La energía del planeta Marte. Es un excelente día de acción, concretar, disciplina, firmar contratos, concretar proyectos. Martes es un día de gran energía para hacer ejercicio, estar absolutamente activas; es un día solar, de acción y liderazgo.

MIÉRCOLES

Naranja. Está asociado con el planeta Mercurio, con la creatividad, las relaciones públicas, el arte, la cultura. Excelente día para realizar tus eventos, para vender un producto, publicidad, redes sociales, mercadeo. También, un excelente día para practicar un arte, tocar un instrumento, bailar, cocinar, etc. Naranja también es la energía del gozo; ser feliz es una decisión.



JUEVES

Violeta. La energía de Júpiter, el color del séptimo chakra; la espiritualidad, los cambios, la capacidad de transformar, elevar. Jueves es un excelente día para orar, meditar; también, prácticas espirituales. Limpiar tu oficina, limpiar tu casa; es un día para la transformación: convertir la tristeza en alegría, la enfermedad en salud, el odio en amor, etcétera. Ser alquimistas de nuestra propia vida; recuerda que solo tú tienes el poder de transformar.

VIERNES

Rosado y fucsia el planeta Venus. El día de los enamorados, las relaciones armónicas, la autoestima. Ser más amorosa, suave, dulce y delicada. Si tienes pareja, es un gran día para tener una cena romántica o compartir en familia; si eres soltera, entonces es un día excelente para ir al spa, recibir un masaje, regalarte tiempo para ti; es un día de amor y armonía.





SÁBADO

Verde, la energía de saturno. Excelentedía para compartir con tu familia en el campo, hacer paseos ecológicos, caminatas, escalar una montaña o, si tienes la posibilidad de estar en la playa, recibir sol en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, abrazar árboles, caminar descalza. El verde nos habla de la salud perfecta, el rayo de la sanación, ser generosas, alimentarnos sanamente de manera vegetariana o hacer un ayuno de frutas o de batidos saludables. El verde nos llama a pasar mucho más tiempo con la naturaleza, respirar aire puro.

DOMINGO

Blanco y dorado. La energía del Sol, espacios de quietud, serenidad, silencio, oración y meditación. El blanco y la energía nos invitan a esto el domingo; leer un libro, dibujar mándalas, orar, escuchar música clásica o mantras, oír los sonidos de la naturaleza, estar en paz. Decantar lo sucedido en tu semana, recargar baterías.