Edith Patricia Rodríguez Díaz: Pura disciplina y dedicación

Sin embargo, como ella misma dice, no fue fácil llegar a dónde está. “Nací sorda profunda. Mi padre y mi madre también lo son. Por lo que aprender la lengua de señas fue sencillo en casa. Incluso, en la primaria, porque estudié en el Colegio Nuestra Señora de la Sabiduría, que es para sordos, allí socializaba con niños en mi misma condición”.

Cuando llegó el momento de comenzar el bachillerato tuvo que cambiarse de colegio porque este solo llegaba hasta la primaria. La matricularon en Jorge Eliecer Gaitán, una institución abierta a toda comunidad educativa, es decir que allí también asisten niños y niñas oyentes y no oyentes. “Al principio era muy difícil, no entendía sus códigos de lenguaje, lo que para ellos era obvio, para mí era complejo. La lengua de señas no me era útil allí.

Y su esfuerzo dio frutos porque logró adaptarse, al punto que estuvo casi todo el bachillerato becada. “En grado once tuve una experiencia increíble que agradezco profundamente: me eligieron como personera. Aún recuerdo que los ojos se me llenaron de lágrimas cuando me dieron la noticia porque me sentí orgullosa de mi condición y tener la posibilidad de trabajar por la inclusión, enseñando la lengua de señas a los compañeros oyentes y generando espacios para hablar sobre las necesidades de mi comunidad”. “Dios me dio la oportunidad de ser sorda y eso me hace feliz: no escucho nada, estoy más tranquila, puedo dormir profundamente, tengo más concentración con la lectura y a la hora de estudiar, no tengo distracciones externas, mi vida es maravillosa”, comenta orgullosa.

Sus días están llenos de responsabilidad, entre su trabajo como psicóloga y el estudio no le queda mucho tiempo libre, pero el poco que tiene lo aprovecha con sus padres. Les gusta cenar juntos y contarse, en silencio, cómo estuvo su día. Además es una lectora empedernida. Lee de todo, literatura, novelas, textos educativos y cuentos. “Creo que falta conciencia sobre los sordos, falta aceptación por esta representación social porque nuestra discapacidad es invisible. Deberíamos enfocarnos en el proceso lingüístico, en aprenderlo y en encontrar estrategias comunicativas”, concluye.