El horóscopo según los ángeles

ACUARIO

ENERO 20 - FEBRERO 18

ÁNGEL GABRIEL

Imaginación

Comunicación

Creatividad

Epifanía

Amor

El ángel de la conexión te anuncia una nueva y positiva experiencia emocional en tu vida. Puede ser una persona a la que te acercarás o una situación que te llenará de alegría. Todos los potenciales estarán activos para comenzar una nueva relación romántica: podrías encontrarte enamorándote de alguien que ya conoces o haciendo una conexión increíble con un nuevo amigo o renovar el amor y la pasión en tu relación actual. Así que es el momento perfecto para que te preguntes qué es lo que honestamente esperas de una relación, pues llegó el momento de vivir el amor verdadero, sin apegos y desde la libertad, y no volver a tus anteriores patrones de inseguridad y miedo.

Prosperidad

El desafío para los nacidos bajo este signo es aprender a confiar en sí mismos y a escuchar la guía de su corazón. Para los nacidos bajo el signo Aries, las oportunidades de evolución y crecimiento son realmente ilimitadas, si se atreven a confiar y a seguir sus sueños. El ángel de la confianza constantemente te está enviando personas que te apoyan en tu camino, para que así tengas la certeza de que no estás sola. No dejes que la falta de experiencia o que la autoconfianza te limite. Agradece al ángel de la confianza encendiendo una vela amarilla.

Signos afines: Géminis, Virgo, Capricornio, Tauro.

Signos que traen un aprendizaje a tu vida: Piscis, Aries, Libra.

Oración: Amado Dios, ayúdame a perdonarme a mí misma y a otros para de esta forma sanar mis emociones y pensamientos. Permíteme escuchar los mensajes de mi cuerpo y guíame para que yo honre y respete este maravilloso templo donde reside mi espíritu.

PISCIS

FEBRERO 19-MARZO 20

ÁNGEL ZADKIEL

Compasión

Perdón

Cambio

Amor

Los ángeles del romance te dicen que este año todos los potenciales están activos para que vuelva a tu vida una relación del pasado para sanar temas pendientes con una de tus almas gemelas. Esto puede involucrar perdonar a alguien para que sanes, empezar un nuevo proyecto o simplemente aprender lecciones personales, como la paciencia. Recuerda que las almas gemelas se reconocen instantáneamente, y usualmente brota un sentimiento romántico o química de atracción. Ese magnetismo puede sobrepasar la lógica, porque el propósito de la relación es sanación y aprendizaje. Ya sea que tu alma gemela se convierta o no en tu pareja, honra su presencia en tu vida, pues su energía traerá consigo crecimiento espiritual y muchas respuestas.

Prosperidad

El ángel del cambio llega este año para darte todo su apoyo y fuerza para que des el paso en el trabajo que has venido planteándote, pero no te animas por la incertidumbre. Este ser te asegura que como hijo del cielo estás protegido y apoyado para esta transición; solo debes escuchar y seguir tu guía interna. El tiempo es ahora, todos los potenciales están activos para realizar el cambio. Cuando amas lo que haces, el mundo se beneficia recibiendo tus bendiciones. Cuanto más te enfoques en el deseo de servir, tus miedos e inseguridades desaparecerán y dejarás de aplazar tus sueños. No dejes de llamar a tus ángeles para pedir la guía y el apoyo necesarios. Cuando sientas miedo enfócate en tu deseo de servir; tú, como todos los demás, tienes un propósito único en la Tierra que te está esperando con los brazos abiertos. Cuando conectas con esta energía, las puertas se abren para ti trayendo bendiciones y nuevas oportunidades, inclusive nuevas personas que te ayudarán en tu camino. Enciende un vela naranja.

Signos afines: Cáncer, Aries, Sagitario, Libra.

Signos que traen un aprendizaje: Capricornio, Acuario, Piscis.

Oración: Amado Arcángel Rafael, gracias por inspirarme y guiarme a consumir alimentos saludables y llenos de energía.

ARIES

MARZO 21-ABRIL 19

Ángel Chamuel

Amor

Alma gemela

Conexión

Amor

Este año trae una nueva energía para los Arianos en el amor, así que abre tu corazón para dar y recibir la más pura de todas las energías. Pide al arcángel Chamuel que te ayude a abrir tu corazón, a soltar las posibles corazas de protección que puedes tener debido a experiencias del pasado o a tus creencias. Los ángeles del romance solo pueden llevar a tu vida tanto amor como tú permitas; si tienes una armadura en tu corazón, ¿como puede entrar alguien en tu vida?

Confía en tu intuición con respecto a otros y permite que las personas lleguen a tu corazón sin limitaciones, sin miedos, sin reservas.

Pídeles a tus guías que traigan a tu vida personas sensibles y amorosas, incluso una pareja.

Prosperidad

El ángel de la certeza está contigo y te recuerda que no hay ninguna razón para remar solo en el camino; hay personas increíbles alrededor que pueden darte mucha fuerza y soporte. Busca a los que tienen tus mismos intereses e ideales. Es un año perfecto para hacer nuevos amigos que se beneficiarán de tus conocimientos y de tu sabiduría. Toma una clase sobre bases espirituales o asiste a una organización que apoye alguna causa noble en el mundo. El arcángel Sandalfón puede ayudarte a encontrar el significado que buscas en tu vida. Ábrete a las ideas de otras personas y a nuevas perspectivas, pero no te sientas obligado a seguir esos ideales. Si estás haciendo un acercamiento muy tradicional con respecto a tus desafíos y parece que los proyectos no se están moviendo, entonces tal vez es el momento de cambiar de perspectiva y pensar de una forma diferente. Enciende una vela blanca y una violeta.

Signos afines: Virgo,Cáncer, Piscis, Tauro

Signos que traen un aprendizaje: Capricornio, Acuario, Libra.

TAURO

ABRIL 20-MAYO 20

Ángel Raguel

Armonía

Nuevos proyectos

Amor

En el área del amor también vienen muchos cambios, así que este ser alado te invita a que revises viejos patrones que no están permitiendo que tus relaciones fluyan armoniosamente. Es el momento de cortar los lazos que te atan a situaciones o eventos del pasado. Pide al arcángel Miguel que con su espada de luz corte aquellos cordones que te unen energéticamente a otras personas desde la energía del miedo, los celos o el apego, y que sea solamente la energía del amor la que prevalezca entre tú y tu pareja.

Prosperidad

En el 2017 vienen muchos cambios. El ángel violeta de la transmutación viene para apoyarte a cortar viejos patrones, a cerrar ciclos y para ayudarte a que te reinventes de muchas maneras. Así que es el momento perfecto para que revises tu vida y analices cuál es la vieja energía que no te está dejando fluir. Pueden ser relaciones tóxicas, situaciones que no te están dando tranquilidad o inclusive hábitos que no sirven a tu espíritu. El universo no permite los vacíos, así que crea un espacio para llenarlo con nuevas oportunidades y energía sanadora. Agradece al ángel de la transmutación encendiendo una vela violeta.



Signos afines: Leo, Acuario, Aries

Signos que traen un aprendizaje: Géminis, Cáncer, Virgo

GÉMINIS

MAYO 21-JUNIO 20

Ángel Rafael

Salud

Viajes



Amor

El ángel del amor propio te acompaña, te recuerda que si deseas más amor en tu vida, primero debes buscar dentro de ti (dejando de lado la autocrítica). Mientras más amas quien eres, tu cuerpo, tus pensamientos, tus emociones, mayor será tu capacidad de sentirte querida por otros. Esto significa confiar en ti y en tu intuición, cuidar de ti y de tu cuerpo. Debemos aprender a ponernos en primer lugar antes que otros y que merecemos ser amadas y respetadas. No importa si esto implica estar solas por un tiempo.



Prosperidad

Durante el 2017 puedes sentir dudas respecto a tomar una decisión importante y profunda en tu vida. Lo que no debes hacer es tomarla desde el miedo. Este es el momento para que invoques al arcángel Metatrón para que te dé la confianza necesaria y te haga saber que tienes todo lo que se requiere para tomar decisiones. Este es un año en el que se activan tus potenciales en el área laboral; es importante estar en balance, autocontrol y trabajar con disciplina. Es posible que tengas un reconocimiento público por el trabajo bien hecho, así que siéntete orgullosa por lo que has conseguido.

Signos afines: Acuario, Cáncer, Sagitario

Signos que traen un aprendizaje: Tauro, Virgo, Escorpión



CÁNCER

JUNIO 21-JULIO 22

Ángel Haniel

Intuición

Luna





Amor

El 2017 será un año para recordar la importancia del balance y el flujo de energía de dar y recibir en tus relaciones. El ángel del balance te acompaña para que evalúes cómo está esta energía en tus relaciones. ¿Estás dando mucho, quedando con la energía baja y con resentimiento? Tus maestros y guías te ayudarán a alinear el flujo de la reciprocidad en tus relaciones y de esta manera evites la ilusión de controlar o ser controlada.

Prosperidad

El ángel de la tranquilidad llegará para traer a tu vida la paz y la armonía que has perdido en el camino. Es importante que generes en este año espacios de silencio y meditación. Él estará presente para que tengas la paz mental y emocional que deseas. Te guiará para que sueltes la necesidad de tener la razón en todo momento y puedas alejarte de situaciones que no sirven a tu espíritu, sin engancharte en discusiones o peleas sin sentido. ¿No se siente bien soltarnos y estar en paz?, sobre todo si tu ángel te asegura que esto te traerá un mejor resultado en el mediano plazo… Para agradecer, enciende una vela blanca.

Signos afines:Piscis, Aries, Géminis, Virgo

Signos que traen un aprendizaje: Tauro, Leo, Cáncer



LEO

JULIO 23-AGOSTO 22

Ángel Ramiel–Jeremiel

Esperanza

Enfermos desahuciados



Amor

El ángel de la compasión está a tu lado para que suavices tu corazón con respecto a cualquier situación que pudo traer un aprendizaje a tu vida. Te invita a que te perdones primero a ti misma y compasivamente puedas ver el punto de vista del otro. Esto no implica cambiar tus principios o valores, simplemente significa verlo con el corazón, lo que seguramente generará soluciones creativas y de crecimiento para las dos partes.

En agradecimiento enciende una vela rosada.

Prosperidad

El ángel de la justicia estará presente para asegurarte que la decisión correcta será tomada en casos en los que te veas envuelta con otras personas y que sean decididos por terceros. Confía en que estos casos serán resueltos a tu favor, inclusive en situaciones que en el pasado fueron injustas para ti. El arcángel Raguel te ayuda a restaurar el balance entre las personas que están involucradas y tú, así que pronto serás capaz de dejar este desafío atrás. Recuerda que no importa la situación en la que te hayas visto involucrada, fuiste tú quien tomó la decisión que te llevó a los resultados obtenidos, por eso es importante que tengas presente que nuevas decisiones traerán nuevos resultados. Si tú lo deseas, es muy importante que tomes decisiones justas y cuidadosamente medidas. En este año la compasión y la justicia siempre deberán estar presentes en cualquier determinación que tomes. Agradécele encendiendo una vela rosada.

Signos afines: Tauro, Escorpión, Leo.

Signos que traen un aprendizaje: Capricornio, Cáncer, Sagitario.

LEO

AGOSTO 23-SEPTIEMBRE 22

Ángel Miguel

Protección

Amor propio

Balance

Equilibrio

Justicia





Amor

El ángel del amor te habla de una situación que llega a su fin, así que siente la libertad. Probablemente ya presentías que esto sucedería y habías empezado a darle la bienvenida. Es posible que experimentes un sentimiento de tristeza, sin embargo el ángel te asegura que solo existen cosas buenas por venir en este campo. Suelta todo lo que te impide avanzar y confía en que no estarás sola en el camino.

Prosperidad

El ángel de la Epifanía llega para decirte ya que es momento de descubrir tu verdadero ser. La meditación y un tiempo de tranquilidad te permitirán una gran interiorización de la naturaleza de tu corazón y de tu propósito de vida. Este no es el tiempo para aislarte, pero el regocijo de explorar tu luz divina la hará brillar aún más. Podrías encontrar un mentor que mágicamente te muestre el momento indicado y el camino. También es el momento de que compartas tu propio viaje espiritual con otros que están buscando un mentor. El arcángel Raziel sostiene su linterna para iluminar tu camino y para darte la bienvenida a la cima de la montaña donde tu autodescubrimiento aguarda y así serás luz para otros. En agradecimiento enciende una vela blanca y una violeta.

Signos afines: Aries, Acuario, Cáncer.

Signos que traen un aprendizaje: Tauro, Géminis, Sagitario.



LIBRA

SEPTIEMBRE 23-OCTUBRE 22

Ángel Ariel

Fortaleza

Confianza

Prosperidad

Sol





Amor

El ángel de las relaciones está a tu lado para apoyarte. Este teje lazos invisibles que unen a las personas que amándose se han distanciado por la rutina. Este ángel renueva tus relaciones y puede ser invocado en cualquier momento para reavivar la llama que alguna vez existió. Agradécele encendiendo una vela roja.

Prosperidad

El ángel de la imaginación está listo para asistirte en tus proyectos del 2017. Existen infinidad de ideas e inventos que tienes guardados y aún no han sido expresados debido a tu miedo a ser criticada y juzgada por otros, o a tu excesiva necesidad de perfección. El momento es ahora, estás lista para mostrar al mundo todas tus ideas; los detalles se irán solucionando en el camino. El ángel te dice que el mundo te necesita y que es tiempo de entrar en acción. No te estanques en los pequeños detalles, recuerda que cada paso, por pequeño que parezca, te llevará a lograr tus metas. Así que no te detengas. Al levantarte cada mañana pregúntate qué acción puedes hacer este día para lograr tu objetivo. El ángel estará a tu lado enviándote toda la inspiración divina y la fuerza de la luz. Agradécele encendiendo una vela verde.

Signos afines: Escorpión, Piscis, Capricornio

Signos que traen un aprendizaje: Acuario, Aries, LIbra

ESCORPÍÓN

OCTUBRE 23-NOVIEMBRE 21

Ángel Sariel

Orden



Amor

El espíritu de tu niña interna te invita a no tomar la vida y las relaciones tan en serio. Algunas veces también es sano permitirte un tiempo de distensión y relajación, de jugar y disfrutar. Escucha a tu niña interna y dale fuerza, toma tiempo para soñar despierta y fantasear sobre la vida en pareja que deseas. Recuerda lo que amabas hacer cuando niña, comer un helado, ir al cine, a un concierto o a un parque de diversiones. Necesitas esta magia en tus relaciones.

Prosperidad

El ángel de la fortaleza te recuerda que posees la fuerza y la nobleza del león. La amabilidad y la comprensión que brindas a otros son un don y una bendición. Ten presente que también es importante mostrar esta amabilidad a ti misma. Reconoce aspectos que te generan preocupación e impaciencia. Acuérdate que cada persona es un hijo de Dios. Es balanceando todos los aspectos de tu vida cómo logras mostrar al mundo toda tu fuerza y liderazgo. Eres más fuerte de lo que crees y este año vivirás situaciones que requerirán un acercamiento sensible y suave. El arcángel Ariel te ayudará a permanecer fuerte frente a cualquier desafío. Enciende una vela dorada.

Signos afines: Leo, LIbra, Capricornio

Signos que traen un aprendizaje: Sagitario, Géminis, Escorpión



SAGITARIO

NOVIEMBRE 22 - DICIEMBRE 21

Ángel Azrael

Transmutación



Amor

El ángel de la pasión viene a anunciarte que tus oraciones por un gran amor han sido escuchadas por el cielo y respondidas, y te recuerdan que todo empieza por ti. Tú tienes el poder de revivir la llama de la pasión en tu vida. De hecho nadie más puede hacerlo por ti. Te invita a que revises qué es lo que te genera alegría y satisfacción, como un hobby, seguir una causa o una actividad especial. Cualquier actividad que haga palpitar tu corazón de alegría será la puerta para que la pasión retome la fuerza en tu vida romántica. Los ángeles del romance te dicen que apasionarte por la vida es un requisito para sentir pasión en tu vida amorosa.

Prosperidad

El ángel de los proyectos llega para ayudarte a materializar y concretar todo lo que has venido aplazando por tanto tiempo. El momento de concretar es ahora. Recibirás ayuda de tus guías para conquistar la valentía y la disciplina necesarias para construir el mundo que deseas y disfrutar en el proceso. Una vez hayas establecido la meta necesitarás un plan. Si es necesario traza un cronograma con objetivos y tareas diarias. Recuerda que los grandes planes se logran dando pequeños pasos, uno a la vez. Enciende una vela amarilla.

Signos afines: Piscis Géminis Virgo.

Signos que traen un aprendizaje: Leo, Escorpión, Sagitario



CAPRICORNIO

DICIEMBRE 22-ENERO 19

Ángel Jophiel

Tranquilidad

Positivismo





Amor

Los ángeles de la alegría llegan para guiarte a coquetear y a sonreír con tus ojos cuando conectas con los de otros. Esto no necesariamente involucra sexualidad, aunque tampoco la descarta. Si tienes una relación, coquetear con tu pareja puede reavivar la llama de la pasión. Si estás soltera, esta actividad podría atraer nuevos pretendientes a tu vida. El contacto visual con otros te ayudará a conectar con la gente, especialmente si lo acompañas de un "hola". Esto no solo incrementará tu potencial para conocer nuevas amistades, sino que además te ayudará a vivir más abierta a otros y más relajada.

Prosperidad

El ángel de la Luna te anuncia que es tiempo de revisar tus planes. Algo debe ser movido o ajustado en este nuevo año. La buena noticia es que tus habilidades intuitivas tomarán fuerza. Escucha tu guía interna y pon atención a lo que sueñas para recibir información sobre lo que debe ser revisado. Pide al arcángel Haniel fuerza y claridad en los mensajes que estás recibiendo, y que te muestre cuáles son los aspectos que estás omitiendo. Es humano sentir confusión y desconcierto en un momento dado. Este ángel te asegura que enfrentando tus miedos elevarás tu conciencia a niveles más altos. Enciende una vela plateada o blanca.

Signos afines: Acuario Libra Escorpión.

Signos que traen un aprendizaje: Aries, Piscis, Leo