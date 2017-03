Cuando el amor supera al olvido

Mientras algunas personas intentan olvidar a su ex o borrar de su mente aquel acontecimiento bochornoso de la universidad, hay muchas otras que luchan porque sus seres queridos no olviden quiénes son y lo que han vivido. Son cerca de 200.000 personas en Colombia a quienes sin aviso previo la vida sorprendió con alzhéimer, una enfermedad neurológica degenerativa y progresiva (hasta el momento incurable). “Es una afección que destruye poco a poco las células del cerebro ocasionando pérdida de memoria y de otras funciones como la capacidad de raciocinio, ubicación, orientación, entre otras”, explica Claudia Varón de Franco, presidenta de la Fundación Acción Familiar Alzheimer Colombia (Afacol). (Vea también: Los 6 exámenes de salud obligatorios para la mujer)

¿Te has imaginado si así como los protagonistas de cintas como El diario de Noa o Siempre Alice, un día tu mamá o tu esposo despiertan sin reconocerte, olvidando sus momentos más especiales y las razones por las que están juntos? Para la doctora Luz Elena Neira, psicóloga de la Universidad de la Sabana, se trata de un drama irreversible, que llega sin aviso y afecta el corazón de toda la familia. “Ataca a cualquier persona sin respetar su edad, condición social o económica... Y una vez se conoce su diagnóstico, genera miedo, sorpresa e incertidumbre”.

¿Qué hacer? Para la voluntaria de Afacol, el primer paso es aceptar esta situación, pues se trata de una realidad que cambia la dinámica familiar. “Podemos aprender muchas cosas, crecer a través de ella y quizá convertirnos en mejores seres humanos a través de ella... Eso depende de la actitud que asumamos”, dice la especialista. Dos historias de amor real, dos mujeres que harían cualquier cosa por sus seres amados. (Vea también: Descubre la proteína causante del alzheimer).

HASTA QUE LA MUERTE LOS SEPARE

Es domingo en la mañana y, como de costumbre, María Leonor Sánchez de Martínez (72) y su esposo José Joaquín (82) se alistan para ir a misa de 12 p. m. La pareja lleva 54 años casada, tiene seis hijos y seis nietos, y aunque don José Joaquín algunas veces los reconoce y otras no (fue diagnosticado con alzhéimer hace 17 años), para Leonor lo más importante es seguir profesándole todo el cariño al amor de su vida. Es una consagrada y dedicada esposa, que se dio a la tarea de averiguar todo sobre esta dolencia. “Luego de que se nos perdió en un trayecto de cinco cuadras y apareció hasta las cinco horas, lo llevamos al neurólogo. Allí le hicieron una cantidad de exámenes y lo diagnosticaron con alzhéimer (fase tres). Yo solo me preguntaba qué era eso. Fue un proceso tremendo en el que empecé a estudiar y a investigar”. (Vea también: El tumor en su pierna no impidió que se casara).

Desde entonces, la bogotana dejó su trabajo como comerciante independiente y se dedicó a cuidarlo 24/7. “No ha sido fácil, pero si algo he aprendido en este proceso es que ellos necesitan cariño y paciencia. La clave está en manejar al paciente con suavidad, en no llevarle la contraria y buscar el modo de hacerse entender”. Hoy en día, tomados de la mano como la primera vez, disfrutan planes como ir a misa y rezar el rosario. No importa cuántas veces él le pregunte quién es o qué día es, la conexión entre ellos sigue ahí. “Lo más importante es no dejarlos solos nunca y buscar actividades que los mantenga activos y con las que puedan interactuar con otras personas. A veces nos sentamos a dibujar; él coloreaba muy bien mándalas, ya no los hace como antes, pero sigue siendo muy bonito verlo en esta actividad”.

UNA PAREJA PODEROSA

Mientras el fotógrafo alista la cámara y las luces, Myriam Jeannette Riaño (52) aprovecha el tiempo para peinar y ponerle un labial rojo a su mamá. Aunque doña Blanca Nelly Salas (72) fue diagnosticada hace ocho años con alzhéimer, nada le quita su sonrisa cálida y sincera. “Mami, alístese porque hoy nos van a tomar unas fotos y debemos salir bonitas”, le dice Myriam. Y aunque doña Blanca no sabe cuándo ni para qué son estos retratos, pues se encuentra en la fase avanzada de la enfermedad (etapa 5 a 6), sonrió con la buena onda de siempre. “Hace un tiempo mi mami tomó la decisión de irse a vivir a Chía. Todo iba bien hasta ese entonces; ella siempre fue una mujer muy independiente, pero después empezamos a darnos cuenta de acciones extrañas: nos encontrábamos bolsas de basura en la nevera o cuando nos ofrecía un tinto, se quedaba frente al fogón prendido y decía: “¿Yo qué era lo que iba a hacer?”.

Hace ya algunos años que doña Blanca no diferencia a Myriam de sus otros hijos, pero su amor de madre sí le dice que es alguien especial: “Ella sabe que soy su hija, pero si tú le preguntas que cuál, ella se ríe. En el fondo ella sabe quién soy yo, solo que no lo puede decir. Los expertos dicen que lo último que ellos pierden son la sensaciones y los sentimientos”. (Vea también: Madres con discapacidad cuentan su historia).

Para Myriam, la enfermedad de su madre ha sido un proceso largo y doloroso, pero también decisivo. Una situación que aprendió a manejar y que le dio la entereza para crear junto a sus hermanos la organización Vivir Con-Sentidos. “Al principio todo es negación y aún en la actualidad, no te lo voy a negar, uno quiere imaginarse que todo es momentáneo, que un día vas a llegar al médico y él te va a dar el remedio con el que vas a recuperar a tu mamá. Pero, desafortunadamente, no es así; uno va viendo los estragos de la enfermedad cada día. Lo que tenemos que hacer es trabajar por mejorar su calidad de vida”.

Presta atención cuando...

Reconocer las señales de alarma que pueden identificar de forma temprana el alzhéimer es de suma importancia. Bladimir Gómez, neurólogo de EPS Cafesalud, revela algunas: