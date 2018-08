Dieta de los cuatro patas

Nuestra mascota necesita una dieta balanceada, guiada por un profesional que nos indique las cantidades necesarias por porción y los horarios. En los últimos años, hemos visto una tendencia creciente de los 'papás' de peluditos a incluir alimentos propios de las rutinas de alimentación humana, como es el caso de frutas y verduras: “Las personas suponen que como ciertos víveres son saludables para ellos, también lo son para sus mascotas, pero no es así necesariamente, de hecho algunos de estos productos pueden ser dañinos, explicó Susan Nelson, profesora de la Universidad de Kansas y asistente de servicios clínicos del estado de Kansas, en un estudio publicado en dicha institución educativa. Por lo que recomienda, primero, asesorarse con un profesional en el área y asegurarse de que contengan los nutrientes adecuados a las necesidades del animal doméstico. Y, por supuesto, de los que en definitiva no deben suministrarles. A continuación encontrarás una lista de los alimentos que definitivamente no deben comer ni tu perro ni tu gato.





HUEVOS

Podrían transmitir agentes infecciosos como la salmonela, lo que genera alteraciones digestivas e incluso la inflamación del páncreas (pancreatitis).

TÉ

Al igual que el café, contiene sustancias que su hígado no puede procesar, por lo que no es recomendable suministrarle esta bebida.

LECHE

Su sistema digestivo no puede procesar los productos lácteos, y les causan un fuerte malestar digestivo e incluso diarrea.

VÍSCERAS DE PESCADO

Contienen una enzima que les provoca deficiencia de vitamina B. Podrían contraer anisakis, un parásito que solo se elimina cocinando la pieza antes de consumirla.

CAFÉ

El felino carece de la capacidad para eliminar sustancias tóxicas que se acumulan en su hígado, por lo que la cafeína o la teína le acusarán problemas en su cuerpo.

UVAS

Pueden ser tóxicas, causarles insuficiencia renal, envenenamiento, vómito, diarrea y un estado letárgico.



CRISPETAS

Aunque no son realmente dañinas, son un carbohidrato, por lo que podrían subirse de peso y esto afecta su salud en general

LANGOSTINOS

Las cáscaras contienen una sustancia denominada quitina, que puede provocar vómito, diarrea y estreñimiento a los canes.

HELADO

Ellos también pueden ser intolerantes a la lactosa. Además contiene mucha azúcar y puede causarles exceso de peso.

CÍTRICOS

Pueden alterar sus sistemas digestivo y nervioso. Aunque en pequeñas cantidades es inofensivo que tu mascota consuma frutas cítricas como naranja, limón o mandarina.