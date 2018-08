Moda y vehículos: ‘match’ sin géneros y con mucha inspiración

Si algo se puede disfrutar de esta era, es que la visión esquemática del mundo está siendo desplazada cada vez más por tendencias que permiten pensar de una manera mucho más creativa la vida.



Estas libertades dan espacio a que se fusionen e interactúen mundos que antes eran señalados arbitrariamente como contrarios. Por ejemplo, ¿a quién se le ocurrió que los carros y la moda que se vive en las altas pasarelas son incompatibles?



Y vale este ejemplo porque precisamente la moda y los vehículos vienen demostrando que son absolutamente complementarios.



Esa ventana entre esos dos mundos quedó demostrada recientemente en Colombiamoda 2018. Allí Chevrolet presentó la segunda edición en Colombia del concurso Young Creative Chevrolet.



Esta actividad es todo un laboratorio de creatividad entre el mundo del diseño y la industria automotriz, pues le da a diez jóvenes talentosos en la moda una oportunidad para que presenten un ‘look’ inspirado en uno de sus vehículos, siendo el nuevo Chevrolet Camaro ZL1 el protagonista.



Así es, en este certamen desarrollado por Chevrolet en más de 24 países, jóvenes diseñadores deben inspirarse en función a un vehículo de alta gama para desarrollar piezas que presentan en pasarelas.



“Creemos que cada vehículo encierra una sensación y una historia”, cuenta Luis Salem, vicepresidente de Mercadeo de GM Sudamérica Oeste, por esto el elegido como inspiración este año en Colombiamoda fue el nuevo Camaro ZL1, un carro que representa el estilo y la actitud que se vive con la pasión por la velocidad.



Este año el ganador fue Humberto Cubides con su marca Cubel, un santandereano que realiza sus estudios en el SENA, donde se destaca como promesa del diseño colombiano.



Cubides logró dar en el punto preciso para fusionar la moda y los vehículos: su pieza contrastaba los tonos negros, rojos y plateados metalizados característicos del emblemático Chevrolet Camaro ZL1 en su tono sangre, por medio de una chaqueta que resaltaba la esencia y el aerodinamismo de la leyenda de la marca.



Su creación fue evaluada por un jurado conformado entre expertos en vehículos y en moda. Como premio a su diseño, ganó la organización del desfile de su próxima colección durante la siguiente edición del Salón Internacional del Automóvil de Bogotá, que tendrá lugar en noviembre de este año, e igualmente un viaje al centro de diseño de General Motors en Detroit, Estados Unidos; departamento que se enfoca en el futuro y el diseño de los vehículos de la marca.



Los carros no son netamente masculinos

Y es que estas colaboraciones no son nuevas, para 2015 en Colombiamoda, el antioqueño Camilo Álvarez se robó las miradas con diseños también inspirados en vehículos, siendo uno de los puntos más altos de las pasarelas, todo a punta de carros como inspiración.



En su momento, Chevrolet le encargó a Álvarez el diseñar una prenda por cada vehículo de su gama: con la camioneta Tahoe se evocó el estilo de vida de los empresarios y los altos ejecutivos colombianos. Con la Trailblazer se destacó la personalidad aventurera que invita, al que lo conduce, a explorar el mundo a su manera y, por último, con la Traverse se transmitió la manera en que vive la familia vanguardista”



“Estas colecciones son una perfecta unión entre la moda y los carros. Hay valores que se permiten resaltar con esta simbiosis, como el estilo único, la potencia y el movimiento que quiero transmitir en mis creaciones. Pensar las prendas desde vehículos permite hacer una combinación entre la pausa y la velocidad, entre la paciencia y el vértigo”, explicó Álvarez en su momento.



Este diseñador paisa logró impactar en su momento al jugársela con características que tomó de vehículos y las expuso en sus prendas: cortes con líneas angulares (como los de un carro deportivo), contrastando con efectos de siluetas fluidas, jugando así con el movimiento.



De paso, estas propuestas de moda dejan por sentada toda una declaración: los carros no deben catalogarse como un elemento netamente masculino.



“Los vehículos abarcan un universo tan nutrido, para ellas, ellos y la familia en general. No debemos verlos como algo solo de un género, sino cada modelo tiene su esencia propia”, indicó.