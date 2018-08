Carlos Torres: Un galán con todo el flow

En la decoración de su apartamento al norte de Bogotá, el actor Carlos Torres (29) evidencia su amor por el arte. En medio de un mobiliario minimalista resaltan unas cuantas esculturas del maestro Botero, una pintura de Pedro Alcántara y una escultura de Édgar Negret que reposa en el balcón.

Con su talento actoral ha logrado cautivar a los televidentes demostrando que la interpretación y la versatilidad corren por sus venas. Debutó en Padres e hijos y luego pasó por producciones como Secretos del paraíso, Niñas mal, Azúcar, Francisco el matemático, y actualmente es el antagonista en La reina del flow.

Sentados en su mullido sofá, conversamos con el galán que tiene suspirando a las colombianas, y nos habló sobre su personaje Charly Flow, su noviazgo, su apuesta empresarial y sus planes para el futuro.

A lo largo de tu carrera, ¿cuál ha sido el papel que más te ha costado?

Para mí, todos han sido un reto. Como dicen por ahí, no hay personaje fácil ni pequeño (...), pero tengo que reconocer que Charly Flow sí ha tenido una dificultad mayor, por el tema del reguetón, el baile y la cantada, que no son lo mío.

¿Qué ha sido lo mejor de interpretar a Charly Flow?

Lo mejor está pasando en este momento y es el rating que estamos alcanzando, el recibimiento de la gente. Además, no me habían visto en un personaje antagónico y eso abre una nueva puerta en mi carrera.

Después de este primer rol como villano, ¿qué tipo de personaje sueñas interpretar?

Ojalá que sea un personaje loco, con bastantes matices, con problemas, que no sea un bueno tan bueno. Me gustaría seguir en esa línea de malo, me quedó gustando.

¿Hasta dónde serías capaz de llegar por obtener un papel?

Siempre y cuando no intervenga con mi vida personal ni con mis valores, lo que sea. De hecho, con Charly todavía falta mucho por ver.

¿Y qué no estarías dispuesto a hacer?

De pronto un desnudo para televisión me parece innecesario. Creo que no lo haría.

¿Quiénes son tus ídolos de la actuación?

Admiro a Sean Penn, a Javier Bardem, a Andrés Parra... Con tantos grandes actores que hay, la lista es larga: Robert De Niro, Al Pacino... pero dejémoslo ahí para no extendernos tanto.







Foto: Filiberto Pinzón / CEET



Además de actuar, decidiste emprender con el restaurante Anna, que se abrió hace poco en el centro de la ciudad...

Sí; el equipo está conformado por uno de mis hermanos, mi amigo Alberto Garzón y la hermana de una cuñada. Todos teníamos claro que queríamos un local de hamburguesas porque nos encantan, entonces nos enfocamos en eso durante varios meses, trabajamos en el menú e hicimos degustaciones con familia y amigos. Después de tantas ideas, sacamos lo mejor, y es Anna.



¿Por qué escogieron La Candelaria?

Porque somos amantes del centro. Para mí, la magia que tiene este sector no la tiene ningún otro lugar en Bogotá. Entonces, sabíamos que si entrábamos con el pie derecho a esta zona, donde hacía falta un lugar de hamburguesas, la gente lo iba a recibir bien. La idea es expandir la marca más adelante.

¿Disfrutas el manejo de tus redes sociales?

(Risas) Eso está en furor y yo estoy superdesactualizado, entonces trato de molestar con mis seguidores y digo: 'ayúdenme, ¿esto se hace así?', pero ni tengo la experiencia ni es lo mío. No me veo como influencer ni como youtuber; creo que por el momento no tengo nada que ofrecer ahí.



Tristemente para tus seguidoras, tienes un noviazgo de varios años con Joanna Castro. ¿Por qué eres tan reservado con este tema?

La prensa sabe, y si vamos a un evento nos toman fotos juntos, pero no contamos más allá de eso. No hacemos entrevistas juntos ni hablo de nuestras cosas íntimas, pues a mí no me gusta y a ella menos, porque no tiene nada que ver con el medio. Pero tampoco nos escondemos ni hemos tenido problemas al respecto.

¿Cuál es el secreto para mantener una relación estable?

La confianza es clave. Además, ella respeta y entiende mi profesión, y yo respeto también su trabajo, su empresa. Obviamente, que haya química también hace que todo fluya. Los dos somos personas muy tranquilas y nos ha ido muy bien.

Y ahora, ¿qué viene para Carlos Torres?

A nivel de mi carrera, mi meta es poder actuar hasta que Dios me dé vida, sea aquí o en cualquier parte del mundo (...), mantenerme en este medio que es tan difícil y poder llevar mi talento a otros países, ya sea Estados Unidos, México o España, donde están haciendo unas series y unas cosas increíbles. Uno como artista lo que quiere es crecer y crecer, entrar a nuevos mercados y vivir nuevas experiencias.

Producción: Catalina Ramírez M.