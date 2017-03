Cara Delevingne y Luc Besson andan muy juntos

"Tengo muchísimas ganas de que la gente vea la película. Ha sido un viaje increíble. Salivo cada vez que veo una escena nueva", reconoció la joven artista poco antes de mostrar a la prensa local el nuevo tráiler de "Valerian and the city of a thousand planets", una cinta que llegará a las salas el 21 de julio. Tras un primer pase de ese metraje, y ante la gran ovación desatada principalmente por el grupo de amigos de Delevingne (entre los que se encontraban las modelos Kendall Jener y Lily Donaldson, así como el actor Jaden Smith, hijo de Will Smith). Posteriormente, en una recepción organizada a escasos metros del cine, Besson explicó a un grupo reducido de medios, que escribir historias con una potente heroína femenina, algo marca de la casa gracias a títulos como El quinto elemento o Lucy, es algo que le sale de forma natural. "Trato a ambos sexos de la misma manera. Se supone que el hombre es el sexo fuerte y la mujer el sexo débil, ¿no? Eso dicen. A mí me encanta ver la debilidad en el hombre y la fuerza en la mujeres. Ellas pueden parecer frágiles, pero Dios santo, ¡lo que son capaces de hacer!", declaró el autor de cintas como "Léon: The Professional" o "The Family". En este caso, la elegida es Delevingne, que ya posee experiencia en superproducciones tras su paso por "Suicide Squad". "Escogí a Cara porque era más barata que otras actrices", dijo Besson entre risas. "Es muy auténtica. Estuvo muy atenta y centrada. Me encantó desde el principio trabajar con ella, aunque yo le hiciera pensar lo contrario", agregó. La cinta, una producción de la compañía francesa EuropaCorp, propiedad mayoritariamente de Besson, cuenta cómo unas fuerzas oscuras amenazan Alpha, una abrumadora metrópolis que sirve como hogar para especies de cientos de planetas de la galaxia. En su defensa salen los agentes Valerian y Laureline, encargados de salvaguardar el futuro del universo. El tráiler del filme, coprotagonizado por Dane DeHaan, Clive Owen y Rihanna, recuerda de primeras a clásicos del género como "Star Wars", "Avatar" e incluso "El quinto elemento", algo que el realizador acepta de buen grado. "Estoy preparado para las comparaciones, no me importan. Soy un gran fan de esas películas", indicó el francés. Precisamente en mayo se celebra el 20 aniversario de "The Fifth Element", la obra que encumbró a Besson como gran visionario del séptimo arte. "'Esa película la rodamos hace dos décadas a la vieja usanza, antes de la revolución digital, y fue una tarea durísima. Hoy puedo coger mi cámara al hombro y grabar a Cara y Dane sin que se enteren mientras corro tras ellos", revela. La técnica está tan depurada que el limite es tu propia imaginación, y eso es una buena noticia para mí", agregó. Como viene siendo habitual, Besson trabaja en el proyecto junto a su esposa, la productora Virginie Besson-Silla. "Hace unos años producía, pero no se atrevía con películas mías, tal vez por miedo a las peleas. Eso podía ser una pesadilla, llevarse los problemas a casa... Pero lo intentamos una vez y funcionó. Ahora estamos muy cómodos", sostuvo. Delevingne, por su parte, se deshizo en elogios hacia el personaje que le otorgó Besson, la agente espacial Laureline, "una guerrera, una mujer inteligente, con muchos conocimientos, meticulosa, fuerte, corajuda y divertida". via GIPHY

La técnica está tan depurada que el limite es tu propia imaginación, y eso es una buena noticia para mí", agregó. Como viene siendo habitual, Besson trabaja en el proyecto junto a su esposa, la productora Virginie Besson-Silla. "Hace unos años producía, pero no se atrevía con películas mías, tal vez por miedo a las peleas. Eso podía ser una pesadilla, llevarse los problemas a casa... Pero lo intentamos una vez y funcionó. Ahora estamos muy cómodos", sostuvo. Delevingne, por su parte, se deshizo en elogios hacia el personaje que le otorgó Besson, la agente espacial Laureline, "una guerrera, una mujer inteligente, con muchos conocimientos, meticulosa, fuerte, corajuda y divertida". La intérprete destacó que, al contrario de lo que suele ocurrir en AnclaHollywood, Besson apostó por una gran rigidez en los horarios de trabajo, de manera que todo el equipo pudiera disfrutar de sus familias y sus amistades una vez acabada la jornada de trabajo propuesta. "Lo preparamos todo muchísimo. Fueron 20 semanas de trabajo y acabamos tres días antes de lo previsto. Y lo logramos siendo estrictos. Cara llegó el primer día al rodaje a las 11:01, un minuto más tarde de lo que se le había dicho. Y le grité por ello. No volvió a ocurrir", manifestó el cineasta. "Fue como un régimen militar", precisó Delevingne. "Pero así es como debe ser", finalizó.